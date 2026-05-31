北海道アイヌ協会は31日、札幌市内で臨時理事会を開き、8代目となる新理事長に本別アイヌ協会の小川哲也会長（54）を選出した。理事長交代は2020年以来6年ぶり。小川氏は理事会後、「アイヌ民族の文化哲学がこれから社会に必要とされる。言葉が失われると文化が衰退するのでアイヌ語話者を育成していきたい」と取材に述べた。副理事長には平取アイヌ協会の木村英彦前会長（62）が就いた。7代目理事長を務めた新ひだかアイヌ