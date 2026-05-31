真樹真也による本格ファンタジー小説『獣の見た夢 １』が、2026年5月29日に発売された。本作はWEB初投稿から10年、多くの読者に支えられ書籍化が待ち望まれてきた大河ファンタジー。イラストは天野英が手がける。 【画像】ハム男、駄犬らからの推薦コメント 物語は、心の底から憎んだ父親を殺し、失意のうちに生涯を終えた男が、異世界でアベルという名の少年に生まれ変わるところから始まる。新たな両親から惜