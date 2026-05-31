ミラノ・コルティナ五輪のスケートショートトラックに出場した中島未莉選手が、出身地の倉敷市でスケート教室を開きました。 【写真を見る】ミラノ・コルティナ五輪のスケートショートトラックに出場中島未莉選手が地元・倉敷市でスケート教室【岡山】 中島選手らが滑りを披露します。スケート教室は、トヨタ自動車スケート部が、所属する中島未莉選手の地元に恩返ししようと