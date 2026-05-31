プロバスケットボールＢリーグ１部・群馬クレインサンダーズのファン感謝祭が開かれ、選手とファンが交流を深めました。 サンダーズのファン感謝祭は日頃の応援への感謝を伝えようと２０２４年から毎年開催されています。 ことしはキャプテンの辻選手をはじめ選手８人が赤城団や榛名団など４つのチームに分かれて参加。玉入れや綱引きなど恒例の大運動会を開催し、ファンと一緒に体を動かして交