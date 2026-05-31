ゴルフが好きでクラブにこだわっている人は、それ以外のグッズにも興味があるのでは？ そこで、ゴルフライフをよりエンジョイできる「あったらいいな」を大調査。今回は最新のキャディバッグを、ゴルフ好きのスタイリスト・栃木雅広とともに見ていこう。【写真】超便利！ キャスター付きキャディバッグなら持ち運びラクラク心配性にとっては収納力が、アクティブ派にとっては機動力がチョイスの最優先事項となるキャディバッグ。収