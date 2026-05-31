備前警察署 5月31日午前6時ごろ、岡山県和気町福富の吉井川で「車が川に落ちている」と通行人から110番通報がありました。警察が駆け付けたところ、軽自動車が川に転落した状態で見つかったということです。運転席から男性1人が救出されましたが、その場で死亡が確認されました。警察は、亡くなったのは軽自動車を運転していたとみられる岡山市の60代の男性とみて、身元の確認を進めるとともに、事故の原因を調べています。