ÂæÉ÷6¹æ¤Ï6·î1Æü¤«¤é²­Æì¡¦±âÈþÃÏÊý¤òÄ¾·â¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Àî¤ÎÁý¿å¡¦ÈÅÍô¤äÄãÃÏ¤Î¿»¿å¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÒ³²¤Ç¤Ï¡¢5·î28Æü¤«¤é±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¿·¤·¤¤ËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì·Ù²ü¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¤Î¡Ö´í¸±·ÙÊó¡×¤Þ¤Ç¤Ë¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÈòÆñ¾ðÊó¤Ë½¾¤¤¡¢´í¸±¤Ê¾ì½ê¤«¤éÉ¬¤ºÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢º£