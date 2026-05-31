アメリカとイランが暫定合意したとされる覚書について、トランプ大統領が核問題などに関する項目の修正を求めたと、アメリカのメディアが報じました。ニュースサイト・アクシオスは30日、複数の当局者の話として、トランプ大統領が前日に「最終判断を下す」として開いた安全保障チームとの会議の中で、イランとの覚書について複数の修正を求めたと報じました。覚書は、アメリカとイランの停戦を60日間延長したうえで、核問題を協議