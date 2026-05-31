ももいろクローバーZの玉井詩織（30）が31日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、憧れのグループのメンバーへエールを送った。玉井は「国立競技場だったり、あんなグループになりたいなとたくさんの夢を見させていただきました。先輩という先輩がいなかった私たちにとっていつも憧れの存在でしたし、これからもそうです」と心境をつづった。続けて「ただただ感謝の気持ちをこっそりここに綴らせてもらいます。本当