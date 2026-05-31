おいしくるメロンパンが、11thミニアルバム『avenue』を8月26日にリリースする。 （関連：おいしくるメロンパン 峯岸翔雪、ハンブレッダーズ でらし……印象的なライブパフォーマンスで沸かすベーシストたちに注目） 本作は、「ツツジの枯れる頃には」をはじめとした、ファンタジーと現実世界を行き来するような幻想的な世界観と、10周年を経てなお研ぎ澄まされたアンサンブルを余すことなく