岩飛猫による人外ラブコメ『狐面夫婦』（双葉社）の完結第4巻が5月28日に刊行された。 【画像】『狐面夫婦』完結！キャンペーン多数 本作は、現世と隠世がまじりあう明治を舞台に、女妖狐「狐栢」と罪人の男「六捨」を中心とした異類婚姻譚を描く作品。妖狐の女と罪人の男、古狸と未亡人など、人と人ならざるものの夫婦が織りなす物語が展開される。著者の岩飛猫は『透明男と人間女』『人間のいない国』などで知られ