¡þÂè93²óÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ê2026Ç¯5·î31ÆüÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë2023Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É7944Æ¬¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡ÖÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬Í¥¾¡¤·¡¢»©·î¾Þ¤ËÂ³¤¯2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¿ù»³À²µªÄ´¶µ»Õ¡Ê44¡Ë¤Ï½éÀ©ÇÆ¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Ï½©¤ÏµÆ²Ö¾Þ¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¤Æ¤Ð±É¤¨¤¢¤ë3´§ÇÏ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¡£JRA¤ÎG1¤Ï8¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ù»³À²»Õ¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¥¯¥È¤ÇÌÆÇÏ3´§¤òÃ£À®