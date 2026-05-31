アイドルグループAISTEALのメンバー白凪うみが31日、Xを更新。グループ卒業に至った経緯を明かした。白凪は「今まで沢山の応援を本当にありがとうございました」と感謝を伝え「私は2月に適応障害になり休養に入り、グループに戻る為、療養に専念していました。4月下旬ごろ、運営側から『周年ライブやMV撮影に参加したいのであれば、直ぐの復帰が望ましい』と連絡が入りました。調子も快方に向かっていたので、このままグループに復