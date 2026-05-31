¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¦¥·¥ç¥¹¥¿¥³¥Õ / ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥óÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥Ðー¤ÏNetflix¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç»×¤¤»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥²¥¤¸øÉ½¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¤Î¤ª¤«¤²¥¦¥£¥ëÌòÇÐÍ¥¤¬»×¤¤ÅÇÏª Æ±¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç5¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¸¥à¡¦¥Û¥Ã¥Ñー