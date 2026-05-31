資料 31日、春の高校野球中国大会の準決勝が島根県立浜山公園野球場で行われ、岡山の創志学園は延長10回タイブレークで島根2位の開星に勝利しました。【創志学園 7x-6 開星（延長10回タイブレーク）】 創志学園は6月2日に石見智翠館（島根1位）と決勝を戦います。