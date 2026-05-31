任期満了に伴う県知事選挙は投票日を迎え、投票率は前回を下回る数字で推移しています。 立候補しているのは届け出順に、現職の花角英世さん、新人の土田竜吾さん、新人の安中聡さんのいずれも無所属の3人です。投票は午前7時から始まり、新潟市中央区の投票所では朝から投票する有権者の姿が見られました。 午後4時現在の推定投票率は18.70%で、前回の同じ時間に比べ7.43ポイント下回っています。投票は一部を除き午後8