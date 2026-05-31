¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ËºÆ¾º³Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¤Î¤«(C)Getty Imagesº£µ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç43»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö5·î29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥­¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï29Æü¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3Ï¢Àï¤òÁ°¤Ë¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤ÈºÆÅÙ¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¾º³Ê¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥É¤âºÆ¾º³Ê¤·¤¿¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë·Á¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹Ô¤­¤È¤Ê