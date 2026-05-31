本州で初となる国の特別天然記念物のトキの放鳥が秋篠宮ご夫妻も出席してきょう、石川県羽咋市で行われました。能登の空をトキが舞うのはおよそ56年ぶりとなります。石川県羽咋市には、新潟県の佐渡トキ保護センターから18羽のトキが運ばれ、きょう午後3時半ごろから放鳥式が行われました。秋篠宮さまらが箱のふたを開けると、はじめに5羽が勢いよく飛び立ち、続いて地元の小学生が3羽のトキを見送りました。見学した人は「うれし