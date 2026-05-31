【ワシントン＝向井ゆう子、カイロ＝村上愛衣】米ニュースサイト・アクシオスは５月３０日、トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けて暫定合意した「覚書」の修正を要求したと報じた。イランの核開発計画に関連する部分などだとしている。米当局者２人の話として伝えた。アクシオスによると、覚書は両国が６０日間停戦を延長した上で、イランの高濃縮ウランの処分方法を協議するといった内容が盛り込まれているが、トラン