²­Æì¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤òËÌ¾åÃæ¤ÎÂæÉ÷6¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹¡¢²­ÆìÃÏÊý¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤·¡¢¡Ö½½Ê¬¤ËÀªÎÏ¤òÍî¤È¤µ¤ºÅìÆüËÜ¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷6¹æ¤Ï¸á¸å3»þ¸½ºß¡¢²­Æì¤ÎÆî¤òËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ïº£¸å¶¯¤¤ÀªÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Ë½É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¢§¤¢¤¹¡¢²­ÆìÃÏÊý¤ËºÇÀÜ¶á¤·¡¢¢§¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡¢±âÈþÃÏÊý¤ËºÇÀÜ¶á¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¿ÊÏ©¤òËÌÅì¤ËÊÑ¤¨¤Æ¶å½£¤ä»Í¹ñ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íè·î3Æü¤Ë¤ÏË½É÷