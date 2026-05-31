まず見直すべきは、美肌の基本であるクレンジング＆洗顔！ 自分の肌状態に合わせたアイテムを使って、摩擦や刺激を与えず優しく洗うことを心がけて。教えてくれた方山粼まいこ皮膚科医。まいこホリスティックスキンクリニック院長。外側からだけではなく、栄養学や腸内環境などを踏まえて、体の内外からトータルでケアするホリスティックな治療を提唱。雑誌をはじめ、数多くのメディアでもアドバイスを行う。誤ったアイテム