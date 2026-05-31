坂出市の砂浜で子どもたちがピカチュウと一緒にゴミ拾いをしました。坂出市の沙弥ナカンダ浜などで「ポケモンピカピカ団」が清掃活動をしました。この取り組みはポケモン・ウィズ・ユー財団が環境省等の協力で首都圏を中心に全国で行われていて、四国では初めての開催です。 今回は、坂出市の小学生ら約50人が参加しました。浜辺に流れ着いたゴミやポイ捨てされたゴミを分別して集めました。（参加した子ども）「