企業が連携して資源回収を行い、地元スポーツチームを応援する取り組みが始まりました。資源リサイクルなどを手掛ける岡山市南区のアウルホールディングスが、瀬戸内市の「日本一のだがし売場」と連携して設置した資源回収場です。利用者が集めたポイントが、地元で活動する社会人の女子硬式野球チーム「瀬戸内ブルーシャインズ」の支援金として使われる新しい取り組みも始まりました。 31日