（C）2026「お姉ちゃんの翠くん」製作委員会 （C）目黒あむ／集英社 timelesz・橋本将生が主演で、漫画『お姉ちゃんの翠くん』の実写映画化が決定。2026年12月4日に全国公開される。【動画】timelesz・橋本将生、中島瑠菜コメント映像『お姉ちゃんの翠くん』は、集英社「別冊マーガレット」で連載され、Z世代を中心に「切なすぎる」と熱狂的な支持を集める目黒あむの人気漫画。本作の主人公・雪代翠（ゆきしろ・