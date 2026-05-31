»é¼Á°Û¾ï¾É¤È¤Ï¡¢»é¼Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°­¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤äÃæÀ­»éËÃ¤¬Â¿¤¤¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ ¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤äÃæÀ­»éËÃ¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÊª¼Á¤Ç¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¹¤®¤ë¤ÈÆ°Ì®¹Å²½¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¤Î°­±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ï·è¤·¤Æ·Ú»ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ º£²ó¤Ï¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤ÎÍ½ËÉË¡¡¦Ãí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö»é¼Á°Û¾ï¾É¡×