½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê33¡Ë¤¬31Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¥¨¥é¡¼¡ÙËÜÆü¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿»ÖÅÄ¡£½÷Í¥¡¦Èª²ê°é¤È²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ§¾ð¤ò¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ½ª²ó¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥¢¥¿¥¤¤·¤Æ¸«ÆÏ