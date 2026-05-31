¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï ÆüËÜ¥Ï¥à 3-0 µð¿Í(31Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïµð¿Í¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡£·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¤¬´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î3²ó2¥¢¥¦¥È2ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢·´»ÊÁª¼ê¤Ï¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤¬Í×½ê¤òÄù¤á6²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢ËÌ»³Åê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿·´»ÊÁª¼ê¡£ÆàÎÉ´ÖÂç¸ÊÁª¼ê&