¸¸Ä°¤äÌÑÁÛ¤Î¾É¾õ¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Èà¤ÏÌó25Ç¯¤âÉÂ±¡¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£66ºÐ¤ÎÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤ÎÃËÀ­¤¬Êú¤¨¤ë¡¢¤¤¤Þ¤âÈø¤ò°ú¤¯¡ÖÊì¤ò²¥¤Ã¤¿²áµî¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡ËÀº¿À²Ê°å¤Ç¤¢¤ë¶ðÌÚÁÖ»á¤Î¿·´©¡ØÀº¿À²Ê°å¤ª¤É¤ª¤ÉÆüµ­--ÊÄº¿ÉÂÅï24»þ¡¢ËÜÆüÅöÄ¾¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀº¿À¼À´µ¿²¤º¤Ë¿Ç¤Þ¤¹¡Ù¡Ê»°¸Þ´Û¥·¥ó¥·¥ã¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤áÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤Ï²¾Ì¾¡¢°ìÉô¤Î