２９日、銅仁市江口県の「梵浄抹茶小鎮」で抹茶ドリンクの作り方を観光客に教える茶芸師。（銅仁＝新華社配信／申逸緂）【新華社銅仁5月31日】中国貴州省銅仁市江口県で29日、抹茶を楽しめる新スポット「梵浄抹茶小鎮」がオープンした。宋代の趣を基調にしたエリアでお茶と観光を融合させ、多彩な抹茶製品を提供する。江口県はここ数年、お茶を通じて観光振興を図り、茶産業のさらなる発展につなげる方針の下、抹茶文化