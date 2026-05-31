¡ÚJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É(33-36°Ì·èÄêÀï)Âè1Àï¡Û(¥¢¥·¤µ¤È)º£¼£ 1-2(Á°È¾1-0)Î°µå<ÆÀÅÀ¼Ô>[º£]´Ý»³ÂçÏÂ(3Ê¬)[Î°]°æËÙÆó¾¼(61Ê¬)¡¢ÎëÌÚ½çÌé(75Ê¬)<·Ù¹ð>[º£]»³ÅÄµ®Ê¸(90Ê¬+2)[Î°]´äËÜæÆ(44Ê¬)¡¢µÆÃÏæûÂÀ(64Ê¬)¡¢²ÃÆ£ÍªÇÏ(89Ê¬)¼ç¿³:µÈÅÄÅ¯Ï¯