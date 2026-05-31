¡ÚJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É(11-12°Ì·èÄêÀï)Âè1Àï¡Û(JFE¥¹)²¬»³ 1-1(Á°È¾0-0)±ºÏÂ<ÆÀÅÀ¼Ô>[²¬]¥ë¥«¥ª(48Ê¬)[±º]¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶(70Ê¬)¼ç¿³:³Þ¸¶´²µ®