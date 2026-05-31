GENERATIONSÃæÌ³ÍµÂÀ¡Ê33¡Ë¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢±Ç²è¡ÖMichael¡¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¿À¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅÁÀâ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»×¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢º£°ìÈÖ²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÈÂ¨Åú¤Ç¤­¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊú¤¯Æ´¤ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö