MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 202630Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¤Î¡ÖMIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2026¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÂçÂ¢±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¹¥µ­Ï¿¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£ÃË»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÍî¹ç¹¸¡Ê¶ðß·Âç2Ç¯¡Ë¤¬1Ê¬43ÉÃ45¤ÎÆüËÜ¿·µ­Ï¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Áá°ðÅÄÂç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥­¡¼¤âÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç²÷Áö¤·¡¢¾×·â¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¹ç¤¬800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¼«¿È¤ÎÆüËÜµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿Ìó50Ê¬¸å¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥­¡¼¡¦ËÜÅÄºùÆóÏº¤¬1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç·ãÁö¤·¤¿¡£¼Â