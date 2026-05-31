ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡Ê46¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²¬»³¤ÎÎ¥Åç¡¦ËÌÌÚÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢²¬»³ËÜÅÚ¤Î¹â¹»¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÅç¤òÎ¥¤ì¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÂçºå¤Ø½Ð¤¿¡£µÈËÜ¤ÎÍÜÀ®½ê¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö¤½¤ì¤ÏNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤ÇÂçºå¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ç¤âËÍ¤Í¡¢NSCÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥ä¥Ä¡×¡ÖËÍ¡¢18¤Î»þ¤ä¤Ã¤¿