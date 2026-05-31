¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/31¡ÛK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KARA¡Ê¥«¥é¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢5·î31Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£7·î4Æü¡¢5Æü¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö2026 KARA JAPAN FANMEETING¡§Hello, KAMILIA¡ª¡×¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û32ºÐKARA¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¢¡KARA¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°±ä´ü¤òÈ¯É½¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦TOYO