2028年放送予定の大河ドラマ 『ジョン万』（NHK）で、主人公・中濱万次郎役を山〓賢人さんが務めることが発表されました。山〓さんの地上波ドラマ出演は、2022年に主演を務めた日曜劇場『アトムの童』以来、約6年振り。同作の全話平均世帯視聴率は9%台と、当時の日曜劇場としては不振に終わりました。当時、“国宝級イケメン”として若い女性人気は高かった山〓さんですが、男性や中高年層にはその良さが伝わらず苦戦したのか