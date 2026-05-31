◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックス7-5中日（31日、京セラドーム）中日は4回に投手陣が崩れ、オリックスに逆転負けとなりました。初回、先発の郄橋宏斗投手が紅林弘太郎選手や西川龍馬選手の連続タイムリーを献上。立ち上がりから3安打1四球で2点を許します。それでも打線が直後に反撃。1アウトから阿部寿樹選手が四球で出塁すると、石伊雄太選手、石川昂弥選手、鵜飼航丞選手、田中幹也選手の4連打や村松開人選手の犠牲フラ