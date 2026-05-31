―［インタビュー連載『エッジな人々』］― アイドル自らが、多忙を極めるエンタメ業界の最前線に立ちながら、理工学の視点から社会の仕組みを最適化する研究に挑み、博士号を取得。CDデビュー前にして武道館ライブを成功させるなど、歓声に包まれる華やかな舞台の裏で、彼はなぜ研究を続けたのか。STARTO ENTERTAINMENT初の“博士アイドル”誕生の道のりと、壮絶な両立のリアルに迫った。◆早稲田大学で最短年数で博士号を取得5