ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬¤Î¤êÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£31Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÎÅìËÌÆ»²¼¤ê¤ÇÃËÀ­2¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬¡¢¤Î¤êÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¾×·â¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤Æ¸åÂ³¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃËÀ­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤â¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸åÂ³¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤É¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤