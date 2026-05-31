²ÃÂ®¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¿··¿¡ÖC-HR¡×¤ËÃíÌÜ¡ª2016Ç¯¤ËC-SUV¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥È¥è¥¿¤Î¡ÖC-HR¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂç¤­¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô¤Î2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï³¤³°ÀìÇä¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï²¤½£¤òÃæ¿´¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊHEV¡Ë¤ä¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊPHEV¡Ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿··¿¡ÖC-HR¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê29Ëç¡Ë¤³¤Î2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿