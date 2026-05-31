¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¥È¥é¥¹¥È¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2026Ç¯5·î31ÆüÊ¡Åç¸©¥°¥é¥ó¥Ç¥£Æá¿ÜÇò²ÏGC¡á6500¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿²ÏËÜ·ë¡Ê27¡áRICOH¡Ë¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤ÀµÈÂôÍ®·î¡Ê22¡á»°É©ÅÅµ¡¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£2ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç50¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀè¹Ô¤µ¤»¡¢3ÈÖ¤Ç¤â¿­¤Ð¤·¡¢7ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï¥«¥é¡¼¤«¤é3¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥Ñ