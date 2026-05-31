◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックス-中日（31日、京セラドーム）中日は4回に投手陣が崩れ、一挙5失点でオリックスに逆転を許しました。5-2と3点リードの4回、中日は先発の郄橋宏斗投手が先頭打者に四球を与えると、1アウト3塁から山中稜真選手にライトへのタイムリーツーベースを許し、1点を返されます。郄橋投手はその後、2アウトから安打を浴び、1、3塁としたところで交代。代わった牧野憲伸投手は1人目の中川圭太選