»ä¤Ï¥Ê¥Û¡£É×¥¿¥«¥Î¥ê¤È¤Ï·ëº§¤·¤Æ7Ç¯¡¢Â©»Ò¤Î¥è¥¦¤â5ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÁ»Ð¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤ÎÌµ»ë¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿»ä¤Ï¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆµÁ·»É×ÉØ¤È¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ÐÀÊ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¤Ï»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£É×¤¬²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿ô¥ö·î¸å¡£Ë¡»ö¤ÇµÁ·»É×ÉØ¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤¿¤é¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤­¤Þ¤¹