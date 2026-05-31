´Ú¹ñ¤Î¸½ÂåÉ´²ßÅ¹¤Ï¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤ÎÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×3³¬¤Ë¡¢¡ØTHE HYUNDAI¡Ê¥¶¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¡ÙÂç·¿¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÅ¹ÊÞ¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¡£7·îÃæ½Ü¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î´Ú¹ñºîÉÊ¤¬¡ÖÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¡×¤òÀÊ´¬¸½ÂåÉ´²ßÅ¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤òÊ£¿ôÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÂÃ«PARCO¤Ç¡ØTHE HYUNDAI¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë´Ä¶­¤ä¾ÃÈñ¼Ô¥Ë¡¼¥º¤Ø¤Î