¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»þÅì¤¡¤ß¤µ¤ó¤¬5·î30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¤Î¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¤¯¤ó¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú »þÅì¤¡¤ß ¡Û°¦¸¤¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¤¯¤ó¤¬Å·¹ñ¤Ø¡ÖÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà»á¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×15ºÐ4¤«·î¤Ç°Â¤é¤«¤ÊºÇ´ü»þÅì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¦¸¤¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¤¯¤ó¤¬Æ±Æü¡¢15ºÐ4¤«·î¤ÇÂ©¤ò°ú¤­¼è¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¤¯¤ó¤Ï2011Ç¯3·î11Æü¤Ë»þÅì¤µ¤ó¤È