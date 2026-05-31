¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¥È¥é¥¹¥È¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2026Ç¯5·î31ÆüÊ¡Åç¸©¥°¥é¥ó¥Ç¥£Æá¿ÜÇò²ÏGC¡á6500¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼Ì¤¾¡Íø¤ÎµÈÂôÍ®·î¡Ê22¡á»°É©ÅÅµ¡¡Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»5¾¡¤Î²ÏËÜ·ë¡Ê27¡áRICOH¡Ë¤¬ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤Ç½ªÎ»¤·¡¢2¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£5°Ì¤«¤é½Ð¤¿µÈÂô¤Ï6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î67¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2°Ì¤«¤é½Ð¤¿²ÏËÜ¤Ï1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó