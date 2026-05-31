¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤ÎSG¡ÖÂè53²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎºÇ½ªÆü¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£8R1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¼é²°ÈþÊæ¡Ê37¡á²¬»³¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ02¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡£È¯Çä2²¯215Ëü±ß¤Î84.8¡ó¤Î1²¯7157Ëü6800±ß¤¬ÊÖ´Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6·î30Æü¡Á7·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î»ùÅçG2¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ½Ð¾ì¸å¤Ë¡¢30Æü´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°µÙ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£ÆÁ»³G1¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê8·î6¡Á11Æü¡Ë¤Ï¥»¡¼¥Õ¡£