²Î¼ê¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NiziU¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØLOVE BEAT ¡Êfeat. NiziU¡Ë¡Ù¤Î¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú À¾Ìî¥«¥Ê ¡Û»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¤«¡©❤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö¶âÈ±´¬¤­¤ª¤í¤·²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×À¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î£´¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤È¶¦¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢