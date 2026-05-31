¡þ¸òÎ®Àï¥í¥Ã¥Æ¡½ºå¿À¡Ê2026Ç¯5·î31ÆüZOZO¥Þ¥ê¥ó¡ËºÍÌÚ¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÇßÌîÎ´ÂÀÏºÊá¼ê¤¬Â­¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£5²ó1»à¤«¤éº¸¥Ò¥¸ÉÕ¶á¤Ø¤Î»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÌî¤ÎÂÇÀÊ¤Çº£µ¨½éÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¡£ÇßÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÄÌ»»42ÅðÎÝÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅðÎÝÀ®¸ù¤ÇÎ®¤ì¤òºî¤ë¤È¡¢ÃæÌî¤ÎÃæÁ°ÂÇ¡¢¿¹²¼¤Î±¦µ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£5·î24Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤âºÍÌÚ¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¡¢¼«¤éº£µ¨1¹æ¡£¹¶