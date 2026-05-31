ÀèÅ·À­¤ÎÆð¹üÌµ·ÁÀ®¾É¤Ç¿ÈÄ¹115cm¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¸åÆ£¿ÎÈþ¤¬¡¢²æ¤¬»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸åÆ£¿ÎÈþ¡¢²æ¤¬»Ò¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ä»Ñ¡õÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È2017Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£¡£¡Ö¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢É×¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Æ°Êª±à¤Ç»Ò¤É¤â¤È°ì½ï